Ió, ció... Vakáció

Ma kezdődik, diáknak nagy öröm, szülőnek nagy gond. Na, mi az? A nyári szünet. Nem akarok ünneprontó lenni, de a tegnap véget ért tanévvel sok családban vakargatják a fejüket a szülők, mi legyen a gyerekekkel. Itt van két és fél hónap nyári szünet, amit akkor sem lehet lefedni 11 hét szabadsággal, ha a munkáltató családbarát. Ha mellétesszük, hogy a dolgozó ötnapnyi szabadsággal rendelkezhet joga szerint, akkor igazán siralmasak a kilátások.



Az ideális és a kényszermegoldások közötti lavírozást a családi költségvetés határolja be. Két-három gyerek nyári táboroztatása akkor is észrevehető tétel, ha nem a delux kategóriának számító „ottalvós" tematikus divatlágerekbe delegálják a csemetéket. A suttogó propaganda azt terjeszti, hogy a menő táborokba úgy lehet bejutni, mint az Akadémiára: ott kihalnak, imitt kiöregednek a pionírok.



Az iskolai napközikről és a tábornak álcázott megőrzőkről még az ott szolgáló pedagógusok is lebeszélik a szülőket, mint kórházról rokonát az orvos. Iskolában parkoltatni a gyerekeket olyan ormótlan megoldás, mintha a szabadságunkat a munkahelyünkön töltenénk keresztrejtvényfejtéssel.



A játszótéri ötletbörzéken azok az abszolút győztesek, akik a nagyszülőktől kapják a segítséget: költséghatékony és biztonságos. Viszont unalmas. Mondják a szülők, akik elvárnák, hogy animátorként szórakoztassanak a nagyik. Pedig a flow élménye átélhető a nagypapával vakondokles közben, a mamival keresztszemeket öltögetve a zsebkendőbe. Az idősektől tanulható ráérős törődés fontos tudás. Az ő életritmusukba simulva a tanév viharos hullámai megnyugszanak.



Ha csak egy házi feladatot teszünk le a gyerekek elé a nyárra, az a lecke szóljon a hétköznapokban megtalálható örömről.



Kis dolgokban is megbújhatnak nagy csodák!