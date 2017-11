Így kezdődött

Kevés cinikusabb dokumentuma van a magyar történelemnek, mint a ma 61 éve megalakult Kádár-kormány 1956. november 4-i felhívása. A nemzeti függetlenség biztosításáról szólt, miközben a szovjet tankok már özönlöttek Budapestre; demokratikus munkásigazgatást tűzött ki célul, majd heteken belül betiltották a munkástanácsokat; tárgyalásokat ígért a szovjet csapatok kivonásáról, amelyeket végül soha nem kezdtek meg. És a legsúlyosabb: megtévesztett, de becsületes, hazafias szándékú dolgozókról, fiatalokról beszélt, hogy aztán éppen őket sújtsa leginkább a tömeges bosszúállás 1957-től, amikor az ellenállásnak amúgy már alig-alig volt jele az országban.



Így – hazugságokkal, arccal lefelé, hamis néven eltemetett kivégzettekkel – kezdődött a Kádár-rendszer, amelyre a mai társadalom a felmérések szerint jobbára mégis nosztalgiával tekint, névadó vezetője pedig minden kutatás alapján a magyar történelem három legnépszerűbb alakja közé tartozik. Ennek aligha lehet örülni, főleg az okok ismeretében. Az egyik, hogy a többség jól együtt élt a rezsimmel, s bár tudta, hogy szennyben, mocsokban született, de elfogadta kedvezményeit, megnyugvással töltötte el, hogy nem követelt mindenkitől teljes azonosulást. Cserébe eltűrte hibáit, erkölcstelenségét. S ott a másik is: az elmúlt szűk három évtized sokak számára nem váltotta be a reményeket, hát még a hiú ábrándokat. A gazdasági felzárkózás felemásra sikeredett, az egyenlőtlenségek természetszerűleg nőttek, de sajnos gyakran nem a teljesítmény a mérvadó, az ország pedig megosztottabbá vált.



Szóval a mai gyásznap üzenete valami olyasmi is lehetne: jó volna, ha rosszabb véleménnyel lennénk a Kádár-éráról, mert az talán azt is jelentené, hogy elégedettebbek vagyunk azzal, ahogy dolgaink mennek.