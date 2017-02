Így is lehet

Van a teniszvilágnak két óriása. Roger Federer és Rafael Nadal. Amilyen eleganciával a legnagyobb zongoraművészek játszanak, olyan könnyedséggel szárnyalnak ők a pályán. Sok szépséget tanulhat tőlük a világ. Miként a hétvégi döntőben mutatott felejthetetlen játékukból is.



Azt például, hogy két ember, vagy két konkurens cég, vagy két, egymással versengő politikai párt és a hozzájuk tartozó szavazótábor sokéves párharcában nem csak a másik tönkretételével, karaktergyilkossággal, tisztességtelen eszközökkel győzhet az egyik. Játszani úgy is lehet, ha egymást inspirálják, így merítve erőt ahhoz, hogy még jobbak és jobbak legyenek. Ha pedig egy-egy meccs után győztest hirdetnek, mindketten tisztelettel beszélnek a másikról. Aki éppen vesztett, elismeri, hogy a másik most kicsit jobb volt. Aki pedig kicsit jobb volt, azt mondja, hogy megint felemelő érzés volt veled játszani. Aztán mindketten azért dolgoznak kőkeményen, hogy legközelebb még élvezetesebb meccset vívjanak az egész világ és önmaguk örömére.



És ebben az esetben még az a csoda is megtörténik, hogy a meccsről szóló tudósítások alatt a kommentelők nem esnek egymásnak. Nincs anyázás, nincsenek primitív, rosszindulatú, visszahúzó megjegyzések. Az ausztrál döntő után a két szurkolótábor a kommentrengetegben is kezet tudott rázni, virtuálisan.



Lehetne így is, itthon is. Lehetne nekünk is egy Roger Federerünk és egy Rafael Nadalunk a magyar belpolitikában. Mert akkor egymást inspiráló teljesítményük eredményeként talán másként csapódnának le a dolgok a hétköznapokban, az élet minden területén. Talán az egészségügyben sem fordulhatna elő az a szomorú helyzet, hogy a daganattal küzdők a diagnózis után nem jutnak elég gyorsan hatékony terápiához, hogy az új rákgyógyszerek alkalmazási aránya és a túlélési arány is alacsonyabb az Európában elvárhatónál.