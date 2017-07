Azt hiszem, kijelenthetjük, hogy az ifjúsági olimpiának minden győri örülhet. Na nem kifejezetten a sport, még csak nem is a mellet feszítő lokálpatrióta-büszkeség miatt, hanem mert Győr – legalábbis a belváros és környéke – olyan „jó formában" van, mint már régen nem. Rend, tisztaság és virágözön mindenütt, régi „szégyenfoltok" tűntek el, jó végigmenni ott, ahol eddig csak bosszankodtunk, hol egy méltatlanul elhanyagolt szobor, hol egy gazos útszakasz miatt.



A Bisinger sétányon álló Faun és nimfák szökőkút például több mint húsz évig nem működött, most újra teljes szépségében üzemel, akárcsak a Rába hotel előtti Borsos Miklós-csobogó. Új díszkivilágítást kapott a Rába kettős híd és a várfal, megújultak az utak, izgalmas, az emblematikus győri épületeket megjelenítő körforgalom épült a Radnóti utcában, Sziget-Újváros pedig végre kezd a központi elhelyezkedéséhez és szerepéhez méltó módon festeni.



Az EYOF nemcsak fejlesztéseket hozott, hanem odafigyelést is, a rendre, a tisztaságra, egy ideje végre nem kell elhessegetni azt a kellemetlen érzést, hogy a város e gyönyörű kerülete ennél többet érdemelne.



Más kérdés, hogy egy nemzetközi sportesemény kellett hozzá, hogy megvalósuljon a számos költségvetési szempontból kicsi, de a közérzetünkre annál jobban ható „látványjavító beruházás". Mert EYOF ide vagy oda, véleményem szerint a fentieket mi, egyszerű győri polgárok is megérdemelnénk. Remélhetőleg a sportversenyek elmúltával is, amikor ismét „csak" mi, itt élők lakjuk be a várost, kitart majd, s nemcsak kifelé szólt az az odafigyelés. S akkor elmondhatjuk, hogy az ifjúsági olimpiából minden győri profitált.



