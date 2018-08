Drámai szalagcímekkel jelennek meg manapság Európa vezető újságjai. A téma pedig nem is lehetne más, mint az időjárás. Budapesttől Cordobáig tombol a kontinensen a kánikula. Spanyolország több régiójában történelmi értékeket dönt a hőmérséklet, ötven fok körüli hőmérsékletet mérnek a meteorológusok. A Balti-tenger közel olyan meleg lett, mint az Adria, olvadnak a gleccserek Norvégiában, Európa-szerte fogytán a sör és az ásványvíz…



Nincs ez másként szűkebb régiónkban sem. Hétköznapokon bágyadt emberek próbálják kitölteni értelmes tevékenységgel a munkanapokat, alig várva a hétvégét, amikor végre megszállhatják az átmeneti enyhet adó vízpartokat. Szombat reggel kilométeres kocsisorok araszoltak a Balaton felé Pannonhalmától Veszprémig. A max. hetven kilométeres tempó a végeláthatatlan konvoj néhány tagjánál alaposan kiverte a biztosítékot, és önmagát és másokat sem kímélő előzgetésbe kezdett a Bakony szerpentinjén. Beláthatatlan kanyarokban, szűk úton próbált néhány száz méteres előnyt szerezni a többiekkel szemben. Előnyt biztosan nem szerzett, legfeljebb néhány hátsófali infarktust a cseszneki kanyarban szemből felbukkanó kisteherautó miatt. Satufék, index ki, könyörgő tekintet a szabályosan mellette haladó sofőrnek: engedj be, légyszi… Beengedik. Megmenekül. Aztán kezdődik minden elölről… Előzés, infarktus, könyörgés.



Úgy tűnik, a meleg nemcsak a testet facsarja ki, mint egy félbevágott citromot, hanem a mentális képességeket is. Fogy a türelem, nő az agresszivitás. Pedig ilyenkor jobb megállni öt percre egy kávéra, hisz jobb öt perccel később érni valahova, mint sohasem…