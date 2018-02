Horvát havazás

Ha Tél tábornok nem jön hozzánk, mi látogatjuk meg őt. Erre építettük a családi örömszerzést karácsonykor. A kívánságunk teljesült, félméteres hóban töltöttük a múlt hétvégét a horvátországi Plitvicei-tavaknál. Már Zágráb után nagy pelyhekben hullt a hó az autópályán, a java Karlovac után a hegyekben kezdődött. Városi legenda itthon, hogy az osztrákok világbajnokok hótolásban. Mi meg a magyar labdarúgó-válogatottnál is gyengébben teljesítünk, ha havat kell pucolni az utakról. Az a baj a városi legendákkal, hogy örök érvényűek. Annak ellenére nehéz cáfolni a kijelentéseket, hogy tele vannak féligazságokkal.



A horvátok is küzdöttek az erős havazással, csúsztak rendesen az utak. Mégis amondó vagyok, hogy érdemes volna elmenni déli szomszédunkhoz szakmai kirándulásra. A Dinári-hegységben gyakrabban kopogtat Tél tábornok. Tapasztalt, jó szakemberektől soha nem szégyen tanulni. Például azt, mennyire profin emelték ki a kamionokat a horvát rendőrök a sorból. Igaz, a sofőrök meg is tudtak állni a hegyen. Karlovactól a Plitvicei-tavakig több nagy parkoló volt, ahol könnyedén elfértek a többtonnás járművek. Így a hókotrók folyamatosan tudtak dolgozni. Az eredmény egy nappal később látszott. Az aszfalt tükörsima volt, az út mellett a hótorlaszok már csak emlékeztettek a tél támadására.



Kevesen tudják, hogy Győr remek közlekedési fejlesztését, a jelzőlámpás körforgalmak csatasorba állítását lengyelországi szakmai út előzte meg. A Közút és a Győri Útkezelő Szervezet munkatársai egyeztettek hasonló csomópontról Varsóban. Az elmúlt évtizedekben annyi felesleges dologra költötte a politika az adóforintjainkat, hogy simán beleférne a büdzsébe a hazai hókotrók, rendőrök, katasztrófavédők közös szakmai útja hegyi terepre. Ha elindulnak Horvátországba, ne konzervet kapjanak a kontónkra, hanem meleg ételt. A szakmai program után pedig igyanak egy jó pofa sört. Karlovacban főzik az egyik leghíresebbet Horvátországban.