Homlokráncolás

Bizonyára sokunkat késztet homlokráncolásra kicsiny, de annál jobban szeretett honunkban minden olyan jelenség, amely az emelkedettség és büszkeség helyett a „szakadtak vagyunk" érzetét keltheti a lelkekben.

Nemrég ilyennel találkoztunk a Dunakanyar festői és nagy idegenforgalmú kisvárosában. Egy vállalati székház előtt méretes nemzeti színű zászló lengedezett – ám így óhatatlanul is szembeötlött annak széltépettsége. Egy olyan településen, amelynek fellegvára a középkori magyar királyok egyik rezidenciája volt.



Egy olyan történelmi városkában, ahol az 1991-es Visegrádi Négyek előzményeként, 1335-ben lezajlott a híres „visegrádi királytalálkozó": Károly Róbert magyar király, János cseh, Nagy Kázmér lengyel király és más főurak nagy horderejű, mondhatni máig ható szövetséget és kereskedelmi együttműködést kötöttek.



Ez a szerencsétlen szakadt zászló ráadásul pont egy olyan utcában késztette fejcsóválásra az embereket, amely legendás uralkodónkról, Mátyás királyról kapta nevét. Akinek idén ünnepeljük születése 575., uralkodása kezdetének 560. évfordulóját.



Sokakkal együtt úgy vélem, egy kis odafigyeléssel és lelki eleganciával elejét vehetnénk az ilyen és hasonló, lehangoló látványoknak. Érezzük át: mindnyájan tehetünk valamit azért, hogy hazánk minél igényesebbé, külcsínben és belbecsben egyre értékesebbé váljon. Hogy a jobbítás igényével legyen szemünk a látásra, nyelvünk a szólásra. Hogy a hétköznapokban is honfiúi emelkedettség tölthesse be szívünket, ne csak nemzeti ünnepeinken.