Miközben az elmúlt izzasztó hét után a híradások újabb brutális hőhullámra figyelmeztetnek 40 fok körüli forrósággal, gyermekkorom egykorvolt nyarainak emlékeit pörgetem magamban. Persze, tudom, könnyen megcsalhatja az embert az emlékezete, ráadásul véletlenül sem szeretnék a régen más volt csalóka nosztalgiájába esni, ennek ellenére minden emlékem azt erősíti bennem, mintha az időjárás terén régen mégis minden más lett volna.



Voltak persze forró napok, de nem heteken át, és negyedóra alatt sem égtünk szénné délidőben, pedig napolajat elvétve használt az emberfia. Aztán voltak nagy viharok is, de orkánerejű szelek és jeges felhőszakadások helyett valahogy meleg nyári záporok emléke él bennem, amikor langyos vízzel teltek meg az árkok és jólesett még elázni is. Volt ragyogó napsütés is, de nem vakított úgy a fény, hogy napszemüveg nélkül lassan nem lehet már utcára menni sem.



És ahogy olvasom, van ennél rosszabb. Hiába egyre népszerűbb Trump elnök elmélete, miszerint ócska átverés a globális felmelegedés, s ennek igazolására elég törölni minden adatot, ami az ellenkezőjét mondja, az Egyesült Államokban (is) évszázados melegrekordok dőlnek, Phoenixben a minap 50 fokot mértek. Már nemcsak az utcán lenni veszélyes, hanem a hűtetlen házakban is. Olvadnak a reptéri kifutók, a boltok ajtajáról leszerelték a fémkilincseket, nehogy megégessék magukat a vevők. Elolvadnak a műanyag szemeteskukák, és aki kocsiba ül, sütőkesztyűt használ a vezetéshez a felforrósodott járművekben.



Szívből szeretném, ha Trumpnak lenne igaza, de félek, inkább azok járnak közel a valósághoz, akik szerint a felmelegedés és az éghajlatváltozás a létező legkomolyabb fenyegetés az ember számára, ami már nem tudományos, sokkal inkább globális biztonságpolitikai ügy. S ha így van, hamarosan olyan világ jöhet, amiben már sohasem érezhetjük otthon magunkat.