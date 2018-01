Írtunk arról, hogy egy országos szervezet egyik megyei vezetője amolyan zaklatási ügybe keveredett, távoznia kellett a posztjáról. Az országos parancsnokság azonban kérdésre sem árulta el, melyik megyéről, melyik vezetőről van szó. Egy kollégám említett egy évtizedekkel ezelőtti esetet, amely jól illusztrálja ennek az ügynek a fonákját. Akkor még volt körkapcsolás a magyar bajnoki focimeccsekről. Az ETO az Újpesttel játszott. Egy szerencsétlen ütközés után az újpesti Szlezák a földre esett, elveszítette eszméletét. Az ETO azóta elhunyt, népszerű orvosa, Szűcs „Bomba" sietett először a segítségére, ő húzta ki a játékos lenyelt nyelvét a torkából. Szlezák aztán magához tért, és gyorsan rendbe is jött. A tudósító riporter minderről úgy számolt be, hogy nem árulta el a játékos nevét, mondván, „ne izguljanak feleslegesen a játékos hozzátartozói". Így aztán a névtelenség miatt az összes újpesti játékos hozzátartozói izgulhattak, tényleg feleslegesen.



Tegnap volt egy másik ügy is, hasonló tanulsággal. Győrben autós üldözés volt, számos szemtanúval. Az illetékesek először nem nyilatkoztak az ügyről. Ma azonban semmi nem maradhat titok, főleg, ha többen is láttak valamit a történetből. Az internet népe hamar körbe is járta a témát, hírek és álhírek kezdtek terjedni a hálón. Este aztán a hivatalos közlemény mégis megszületett, ami helyretett egy rakás félinformációt. Mai számunkban is hírt adunk egy autós üldözésről, dettó.



Értem én, hogy a nyomozás érdekei, személyiségi jogok meg egyéb érdekek is gyakran indokoltan tartják vissza a pontos információkat a nyilvánosság elől. Az újságíró sem akar ártani, sőt! De a világ gyorsul, s ebben a pillanatban is változik. Az internet szinte mindenki számára elérhető, szélvészgyors kommunikációs csatorna. Sajnálatos tulajdonsága, hogy azon a hírek és a rémhírek ugyanolyan gyorsan terjednek. A valós hír birtokosának éppen ezért minden korábbinál nagyobb a felelőssége abban, mit mikor hoz nyilvánosságra. Úgy érzem, ebben is gyorsulni kell. Mi partnerek akarunk lenni továbbra is. Mert újságnak, olvasónak és minden érintettnek közös érdeke a valóság megismertetése.