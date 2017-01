Hihi, hahaha

Sokszor kérdezik tőlem, miért csak Orbán Viktort cseszegetem, a baloldalt meg nem? Hát én szívesen cseszegetném, higgyék el, csak hirtelenjében nem tudom, kikről is beszélünk? Baloldal, ööö baloldal... mi is az? – a dumaszínházas Kiss Ádám poénja jutott eszembe ezen a szmogriadókkal terhelt, szürke keddi napon. No és az, hogy a baloldalon szándékosan rendezik-e úgy a dolgokat, hogy ha az eszünkbe akarják juttatni magukat, annak csak és kizárólag térdcsapkodós poén kell legyen a vége? Kiss Ádámnak sok dolga ezúttal sem lesz velük, elég, ha jegyzeteli, mit csinál az MSZP, a DK, az Együtt és a Párbeszéd Botka miniszterelnök-jelöltségével.



Az alapokat már decemberben letették, amikor Botka László a tükör előtt állva elpróbálta, hogy hangzik ez így: „Botka László miniszterelnök". Jól, sőt, még úgy is, hogy „Botka László miniszterelnök úr". Legyen, gondolta, elment a tévébe, bejelentkezett jelöltnek, s bár egy „Lacikám, ez meg mi a fene volt?"-ot kapott a pártértekezlet szünetében, de a végeredmény mégis az lett, hogy nincs az az atyaúristen, aki rajta kívül ezt elvállalná, legyen a Laci. Egy kabarétréfához ez még kevés, de nyugalom, jönnek a többiek: először Vadai Ágnes (DK) küldött egy csendes „Gyurcsányról le lehet cuppanni, fiúk, mi akkor is őt indítjuk"-ot, aztán Szigetvári Viktor (Együtt) posztolt egy merészet a Facebookra, valami olyasmi tartalommal, hogy Lacikám, Szegeden királyok vagyunk, de ugye nem gondolod, hogy királyt csinálunk belőled...? Szegény Szabó Tímeának (Párbeszéd) meg megmondhatná valaki, hogy az előválasztás Amerikában jó buli, a magyar baloldalon nem az, hagyja Botkával együtt az egészet.



Íme az egységes baloldal, amely Orbán leváltására készül. Vicc.