Hideg napok

Beköszöntött a hétvégén hozzánk is egy kis mini-Szibéria némi képletes farkasordítással, s úgy tűnik, néhány napig még velünk is marad. Mi meg, mintha legalábbis piros hó esne, úgy csodálkozunk rá így januárban, télvíz idején, hogy valóban hideg van. (Nem bagatellizálom a mínusz 13 fokot, csak megjegyzem viszonyításképpen: Moszkva közelében mínusz harminckettőt mértek. Most látszik, mekkora szerencse, hogy Moszkva még mindig nagyon messze van, Szibériáról nem is beszélve.)



Igaz, ami igaz, rég volt már ilyen, hogy kopogós mínuszok röpködnek nappal is, éjjel is, hogy kőkeményre fagy lábunk alatt a föld. Régen láttuk beállni a Rábát, zajlani a Mosoni-Dunát pláne, és az sem mindennapos, hogy szinte napok alatt vastagon befagy minden, ami állóvízből van.



Egyhétnyi jó kis hideg akár idilli is lehetne: pusztulnak a kártevők a fák kérgei alatt, kevesebb féregirtót nyelünk majd a nyári gyümölcsökkel, a gyerekek is boldogok, hogy a befagyott vizeken csúszkálni lehet végre. Égnek a kályhákban a fahasábok, vidáman pörögnek a gázórák, belülről fűtenek forró teák és forralt borok, kívülről jó meleg ruhák, közben a híradó hírt ad, hogy az ország felkészült a télre és a gázellátás folyamatos. És ez így lenne rendjén.



Csak az a fajta másik valóság ne jönne folyton szembe, ahol trafikot rabol ki játszásdiból és letartóztattatja magát egy szerencsétlen a börtön melegéért; ahol a hatvanhatezer bedőlt lakáshiteles közül minden harmadik házát viheti a bank; ahol tavaly ősztől karácsonyig nyolcvanan fagytak meg, huszonheten a saját lakásukban, mert nem jutott nekik tüzelőre sem, és ahol a statisztikák szerint tavaszig, mint évek óta, legalább százötvenen megfagynak még, hasonlóan a vasárnap Zuglóban megtalált két hajléktalanhoz.



Néhány napja torkaszakadtából üvöltötte ki magából a múlt év minden dühét több száz ember a Normafánál. Üvölteni kellene emiatt is. Akkor is, ha üvölteni nem illendő dolog.