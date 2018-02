A folyamatosan szállingózó hó ellenére szinte kifogástalan minőségű játéktér fogadta a csapatokat az ETO szerdai kupamérkőzésén. Nem volt fogcsikorgató a hideg, ezért is volt fura, hogy mindössze háromszázötvenen látogattak ki a tavaszi idény első győri futballeseményére, a Balmazújváros elleni Magyar Kupa-nyolcaddöntős összecsapásra.



Bár a megadott nézőszámok pontosságát illetően lehet eltérés, de azért érdekes, hogy ugyanezen a napon Siófokon 500, az MTK stadionjában pedig 881 szurkolót regisztráltak. Hogy ez a győri 350 ilyen időben és időpontban sok-e, avagy kevés, ítélje meg mindenki maga. Bennünk azért maradt némi hiányérzet, hogy az ország ötödik legnagyobb városában egy megújuló 114 éves klub csapata valóban csak ennyi nézőt érdemel-e.

Ráadásul bánhatják is azok a drukkerek, akik kihagyták az ETO idei első fellépését, mert a fiatalokkal megtűzdelt zöld-fehér alakulat egészen jó mérkőzésen maradt alul a párharc első mérkőzésén. Látni való volt persze a játék több elemében az élvonal és az NB II közötti minőségi különbség, de dicséretes hozzáállásával ezt olykor el tudta tüntetni Szentes Lázár együttese.



A mérkőzésen volt két olyan eset, amikor a győri érzelmű nézők büntetőt láttak. A másodikat a hajrá perceiben, a hazaiak 17 éves győri tehetségét, az addig a meccsen már két gólt szerzett Szánthó Regőt lökték fel a 16-os sarkánál, de már a vonalon belül. Radványi Ádám játékvezető ezúttal sem látott okot a büntetőre, így a lehetséges döntetlen helyett maradt a vendégek 3–2-es győzelme.



Emiatt is joggal lehet hiányérzetünk.