Hegyek vajúdnak

Amíg én élek, ennél a háznál állat lesz – idézi Bödőcs Tibor humorista nagyapját. „Amíg mi vagyunk kormányon, ebben az országban olimpia lesz" – nagyjából innen 130 kilométerre Budapesttől ezt szűrhetjük le abból, hogy a 2024-es nyári olimpia „elkaszálása" után most fontolgatjuk, megpályázzuk a 2026-os téli ötkarikás játékok rendezését. Azt szerencsére talán beláttuk, hogy hegyeket építeni, hóágyúkat beszerezni, infrastruktúrát hozzátenni elég macerás és költséges lenne a lesikló- vagy éppen a bobversenyekhez. Ha egyedül nem megy, hát karon fogjuk a szomszédos Innsbruckot, övék a magaslati viadalok, miénk a jeges számok. Más kérdés, hogy az osztrákok kérnek-e ebből a kényszerjegyességből, ha egyedül is boldogulnak.



De ne legyünk igazságtalanok, van racionális része is az elképzelésnek, sajnos elsősorban valószínűleg nem gazdasági, hanem sportolói, szurkolói oldalról. Gyorskorcsolyázóink a mostani eredményeink alapján éremesélyesek lehetnének, ami azért is nagy szó, mert téli olimpiáról eddig három ezüstünk és három bronzunk van (öt műkorcsolyás és egy jégtáncos), az utolsó 1980-ból a Sallay–Regőczy páros révén. Jégkorongcsapatunk elképesztően népszerű, időnként a nagyokat is megszorongatja, a világ húsz legjobb csapata között tartják számon. Ha viszont a költségeket nézzük, a jövő évi rendező Phjongcshang 700 milliárd forintnyi összeget fordított eddig az olimpiára, nálunk viszont tízezres korcsolyapályák, jégcsarnokok hiányoznak, curlingarénáról pedig ne is beszéljünk. De ha mondjuk Brüsszelből nyernénk rá pénzt...