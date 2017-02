Haza - szeretet

Mi a magyar? Ezen filózok, nem először, most a sörbalhé okán. Már-már úgy tűnik, én vagyok rosszul összerakva, mert a holland tulajdonú gyárban készült Sopronit közelebb érzem magamhoz, mint az ugyancsak félig holland Igazi Csíkit. Talán mert ismerek néhány melóst a soproni gyár palackozósoráról? Jó soproniak, magyarok. Igaz, ismerek jó csíki embereket is. Ők is magyarok, sőt, nekik még magyar igazolványuk is van.



Szeretem, hogy magyar vagyok, bár bevallom, gyerekkoromban nagyon bírtam volna egy külföldi rokont, de nem volt, aki Doors-lemezt küldött volna vagy Adidas dzsekit. Felnőttem így is, nyaranta magyar tájakon kirándultam, hazai városokat jártam és jól megtanultam magyarul.



S most mégis állandóan azt éreztetik velem, hogy nem vagyok elég jó. Mert nincs az autómon címer, nincs kokárda a visszapillantómon, nem üvöltök le mindent, ami nem nemzeti, nem tapsolok mindenkinek a zászlók alatt. Karácsonykor fenyőt állítok, húsvétkor nyuszit várnak a gyerekeim – pedig mindkettő Németországból származó szimbólum. Ma sem fogom földhöz vágni a Valentin/Bálint-napi rózsát, csak mert angolszász szokás a szerelmesek napját ünnepelni.



Nekem szorítana az az egyenruha, amibe a hazaszeretetet préselik. Fel sem próbálom. Köszönöm, de egyedül is el tudom dönteni, mit, kit és hogyan szeretek. Nem kell hozzá óriásplakát, sem nemzeti alaptörvény. Az én szívem is repes, amikor felhangzik a Himnuszunk, de nem csak a magyar áldozatot siratom.



Nincs gyöngyös pártám, nincs magyar igazolványom. De bevallom, egy karikás ostort szeretnék. Néha odacsapnék vele egyet a puszta levegőbe. Úgy magyarosan...