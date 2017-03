Hatos karika

Hadüzenetet hozott csőrében a gólya egy füzetbe csomagolva, kipottyantotta, s akkorát szólt, mint „kasszás Erzsi". A HVG számolt be róla, hogy a Regnobooks Budapest kiadó sorozata – amely házi feladatot nyújt az alsósoknak – felvilágosító kifestővel rukkolt elő, s a szeretkező házaspárt naturális módon tárja a hatévesek elé. A magyarázó szöveg is polgárpukkasztó, mint az, hogy az „anyának és apának" nevezett csehszlovák stílusú figurák micsodáját ki kell színezni. Így szól: „apa fütyije nagy lesz és megkeményedik, anya pedig várja, hogy még közelebb kerüljenek egymáshoz".



Valószínű, hogy legtöbbünket nem biztatták annak idején arra, hogy színezzük ki apa vagy anya „csúnyáját", ezért logikus, hogy a prűdnek bélyegzettek vannak többségben. De azért a másik oldalon is erőteljes álláspontok születtek a Facebookon: „mit szemérmeskedtek?", a gyereket ez így is, úgy is foglalkoztatja.



Ebben egyetérthetünk, csak a korosztályt lőtték be rosszul. A kislányom hatéves, a különbözőség érdekli, de nem tudom elképzelni, hogy rákérdezzen ennek a barlangrajznak a témájára, s ne hozná zavarba az elé toluló drasztikum, amivel eddig nem kellett engem összeegyeztetnie. A nyuszi biztos nem hozza el neki ezt a kifestőt, mert a fokozatosságot hagyták ki apa és anya megértéséből, s ez nem prüdéria. A születés az ő számára még nem a nemiséggel, a fogantatás nem a szeretkezéssel, a szeretkezés pedig nem rögtön az erekcióval kezdődik, meg eleve felöltözve szokott minket kiszínezni, de ez mondjuk ízlés dolga.



S vajon ha a végénél kezdjük a folyamatot, működik visszafelé is? Eljuthatunk-e a merevedéstől oda, hogy ez a két mindenen felül álló lény, apa és anya szereti egymást, nagyon szeretett volna téged és te vagy számukra a legfontosabb?