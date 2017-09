Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója épp belemelegedett abba a gondolatmenetbe, hogy „a terroristák 2001. szeptember 11-én a New York-i ikertornyokra repülőgépeket irányítottak, ma Európára pedig migrációt irányítanak", amikor a párhuzamos valóságból előtört egy újságírói kérdés: mit szól a Független Rendőr Szakszervezet információjához, hogy emberhiány miatt a rendészeti szakgimnázium tanulóit kellett kivezényelni a déli határra, s a hírek szerint nem kaptak sem enni, sem inni a fiatalok?



Hidvéghi Balázs előtt ekkor három lehetőség állt. Válaszolhatta azt, amit egyszer a párttársától már hallott, s megtetszett neki: „Maga azt kérdez, amit akar, én pedig arra válaszolok, amire akarok. Tehát a terroristák 2001. szeptember 11-én a New York-i ikertornyokra..."



Vagy mondhatta azt, hogy „egyáltalán nem örülök ugyan a kérdésének, mert erre nem készítettek fel. De ha a véleményemre kíváncsi, hát semmi keresnivalója nincs a tizenéves kölyköknek a kerítésnél. Azt a napi három migránst így is, úgy is elfogjuk, annyi meg pontosan elég, hogy a migrációs vészhelyzetről beszélni tudjunk. A szakszervezet nagyon helyesen szót emelt ez ellen, az illetékesünk utána fog nézni a dolgoknak, több ilyen nem lesz, ha rajtam múlik."



Ja és maradt még egy lehetőség Hidvéghi számára: „A témában a DK tartott már sajtótájékoztatót, amellyel kapcsolatban az az álláspontunk, hogy a magyar bevándorláspárti ellenzék mindent felhasznál a határvédelem, a kerítés támadására, mert azt szeretné, ha Magyarország engedne a bevándorlási nyomásnak, a »Soros-tervnek«."



Na, vajon melyik választ adta?