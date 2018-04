Három döntő

Győr-Moson-Sopron megye páratlan erejét mutatja, hogy képviselői a hétvégén, illetve a közeli hetekben három sportágban is Európa legjobbjaival küzdhetnek. Divatos kifejezéssel élve a Final Fourokban, magyarul a négyes döntőkben találkoznak a riválisokkal.



Kezdjük a sort a soproni női kosárlabdacsapattal, amely ráadásul házigazdája is lesz az idei eseménynek. A zöld-sárgák 2009 után másodszor jutottak be a fináléba, több, náluk sokkal gazdagabb klubot is megelőztek. A városnak olyan ismertséget és elismertséget is jelenthet ez a tornarendezés, amely talán a soproni turizmusban is jelentkezik.



Ugyancsak a mostani hétvégén szerepel Zaragozában a Rába ETO férfi futsalcsapata. Az előzmények ismeretében szinte csodaszámba ment, hogy Javi Rodríguez együttese története során először bejutott Európa legjobbjai közé. Vérmes reményei nem lehetnek a további szereplést illetően, de már az eddigi is dicséretes a kissé mostohán kezelt sportág hazai reprezentánsától.



A legnagyobb ász a trióból kétségtelenül az Audi-ETO. A háromszoros BL-győztes május 12–13-án Budapesten védheti meg a címét a teljesen kelet-európaivá vált döntőben. A győriek mellett macedón, orosz és román gárda lesz finalista. Nem véletlenül, hiszen jelenleg ebben a térségben van a legtöbb pénz erre a sportágra, itt lehet a legjobban keresni a női kézilabdával.



Nincs más hátra: Hajrá, Győr! Hajrá, Sopron!