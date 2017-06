Harminc nap múlva EYOF!

Biztos vagyok benne, hogy a győri rendezők már az EYOF-fal – ha valaki még nem jegyezte volna meg: az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválról van szó – fekszenek és kelnek és talán álmaikban is az öt karika kísért. Ha valaki volt már nagy rendezvény részese, az tudja, ilyenkor az előkészületek valóban a hajrájához érnek: pontosan egy hónap múlva Győrött fellobban az olimpiai láng és kezdetét veszi a város eddigi legnépesebb sportrendezvénye.



Háromezer tinédzser versenyző szerepel majd a folyók városában, ha ehhez hozzászámítjuk a kísérőket és a szurkolókat, akkor több ezer ember költi majd a pénzét egy héten át Győrött.



Évekkel ezelőtt, amikor a város elnyerte a fesztivál megrendezésének jogát, sokan egy kézlegyintéssel intézték el az egészet, mondván, minek ez a felhajtás, senkit nem érdekel majd a fiatalok vetélkedője. Nos, ehhez képest a versenyek jelentős részére már nem lehet belépőt foglalni és valószínűsíthető, hogy a nyári forgatag a sportérték mellett magával ragadja majd az örök szkeptikusokat is. Persze ne feledkezzünk meg a jövő nagy bajnokairól sem, látatlanban lefogadható, hogy a csodálatos, új létesítményekben a színvonallal sem lesz gond.

A verseny végeztével, amikor elkészül a mérleg, remélhető, hogy nemcsak a győriek, hanem a város is jól jár majd. Különben felerősödnek azok a hangok, amelyek korábban a rendezvény ellen szóltak.



