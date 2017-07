Harcoló felek

Lelke rajta, ha a miniszterelnök harcolni akar. Tusványoson jelentette be Orbán Viktor, hogy a következő kilenc hónapban éppen „Soros György maffiahálózata" és a „brüsszeli bürokraták" által működtetett médiával akar megküzdeni. Minket itt, a Kisalföldön semmilyen szál nem fűz sem Soroshoz, sem a brüsszeli bürokratákhoz. És eszünk ágában sincs háborúzni. Semmi mást nem szeretnénk, csak tenni a dolgunkat, legjobb tudásunk szerint szolgálni negyedmillió olvasót, akik között kormánypártiak és ellenzékiek egyaránt vannak.



Ehhez persze az kell, hogy ha az itt élők meg akarnak tudni valamit, választ is kaphassanak. Magyarán, ha felhívjuk a hivatalok, hatóságok, közintézmények, szolgáltatók munkatársait, ne kelljen hosszú ideig várni arra, hogy szóba álljanak, állhassanak velünk. Ne érezzék úgy, hogy ettől kezdve ők is egy háború katonái, és nekik is meg kell küzdeniük a sajtóval. Vagyis lehetőleg ne lekezelő, cinikus válaszokkal adják meg a beszélgetés alaphangját. Mert valójában nem az újságíróknak üzennek ezzel, hanem végső soron saját ügyfeleiknek, partnereiknek, választóiknak.



Békeidőben a köztisztviselők, tisztségviselők, politikusok aszerint sem szoktak válogatni, hogy melyik újságíró kérdéseire válaszoljanak. Ugyanolyan természetességgel állnak a független, vagy bármelyik oldalhoz köthető média rendelkezésére, mint a baráti sajtó mikrofonja elé. Ezért is volt hasonlóan furcsa, amikor az MSZP-s Botka László is beleállt a harcba, és bojkottálta a kormánypárti médiát. Azt üzente ezzel, hogy nem minden szavazónak jár a teljes körű tájékoztatás.



Mindegyik oldalnak, mindegyik „harcoló félnek" be kellene látnia végre, hogy a világot általában nem hátráltatja, hanem inkább előreviszi a nyilvánosság előtt zajló párbeszéd, amibe a kényes kérdések ugyanúgy bele kell hogy férjenek, mint a baráti adomázgatás.