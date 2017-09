Halálos hívás

Szombaton eltemették azt a 29 éves nőt, akihez egy félrehallás miatt nem Vajára, hanem Bajára küldte a mentőt a diszpécser szerdán. A két település között van négyszázötven kilométer. Bár a hibát a mentők hat percen belül korrigálták, az újraélesztésre váró nő meghalt. A rendőrség szerint a diszpécser az eljárási rendnek megfelelően járt el, hibát nem követett el.



Csak hogy jól értsük: eszerint ha egy félrehallásból életét veszíti egy kétgyerekes édesanya, az nem halálos tévedés, nem is hiba, hanem egy malőr. Mert ugye, aki dolgozik, az hibázhat is...



Hoppácska, kérem! Nem a félrehalló diszpécser fejét követelve, de álljon már meg az a kordé, ami hülyeségben megelőzte a szamarat! Ha egy olyan rendszerbe, ami a rendőrség, a tűzoltóság és a mentők felé hivatott szétosztani a beérkező segélykérő hívásokat, hogy életet mentsenek, belefér egy ilyen ügymenet – akkor mondjuk ki végre, hogy ez a rendszer rossz és gyilkos.



Nyáron történt egy másik halálos tévesztés is. Az operátor hibájából a Pest megyei Tóalmás helyett a Nógrád megyei Tolmácsra indultak el a tűzoltók és a mentők egy traktorbalesethez. A sofőr nem élt, mire megérkeztek az életmentők. A diszpécsert másnap kirúgták. Egy másik operátor a harmadikról akarta kivetni magát, mert nem bírta a nyomást. Ő felmérte munkája súlyát, hogy életek vannak a kezében, az idővel versenyezve döntései végzetesek lehetnek.



Az ESR-112 projektre eddig költöttek 5 milliárd forintot az Elektronikus Közigazgatás Operatív Programból, jött hozzá 1 milliárd uniós támogatás Brüsszelből és további 1,4 milliárd a kormánytól.



Az annyi mint 7,4 milliárd forint. És csak ennyire képes.