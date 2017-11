A PISA ismétlődő felméréseink célja, hogy háromévente megvizsgálja, az OECD-országok kamaszai milyen mértékben rendelkeznek alapvető ismeretekkel, a továbbtanuláshoz vagy a munkába álláshoz szükséges kompetenciákkal. Kedden tették közzé 2015-ös felmérésük elemzését. Ennek részleteiről tegnap a Kisalföld is beszámolt.



A 35 OECD-tag- és a 37 partnerország tizenöt évesei között a mieink rosszul szerepeltek. Az OECD-átlag 500 pont. Szingapúr 561 ponttal vezet, a magyar diákok mindössze 472 egységet értek el. Az élen most is ott vannak a kelet-ázsiai országok, az angolszászok pedig a szokásosnál jobban teljesítettek. Ennél is nagyobb baj, hogy gazdasági erőnkhöz képest is 10 ponttal múlták alul nemzeti potenciálunkat. Megdőlt az a hiedelem is, hogy a honi természettudományos oktatás világszínvonalú lenne. Gyerekeink együttműködést és kreativitást igénylő csoportmunkás kompetenciái is halványak. Az iskolák közötti különbség nagyon erős, vagyis az oktatás nem szolgálja a társadalmi mobilizációt, sőt, a kasztosodást erősíti. Kevés a problémamegoldó tehetség és sok a leszakadó. Az OECD átlagában a diákok 8 százaléka kimagasló eredményű, 6 százalékuk pedig nem érte el a minimumot sem. Ez az arány a mieinknél 3 és 9 percentnyi.



Ezzel együtt házi adatgyűjtésem alapján egy gimnazista gyereknek heti 32–35 órája van, ehhez jönnek a különórák. Naponta otthon még – persze szorgalmától függően– átlagosan napi három órát készül másnapra. Ez így heti jó 50 óra intenzív munka. Legtöbbször sajnos örömtelenül.



Elgondolkodtató, hogy Neumann János szülőhazájában, akit a játék elméletéért ismer el a világ, mi csak képezzük, passzív befogadásra, örömtelen tudásszerzésre kárhoztatjuk gyerekeinket. Lassan úgy járunk, mint az egyszeri székely ács... Addig faragjuk őket, míg csak alattvalónak lesznek jók. Ha el nem rontjuk.