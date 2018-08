Megdöbbentő poszt került elém a minap. Egy soproni hölgy arról számolt be, hogyan mentettek meg lányával egy parkoló autóban hagyott csecsemőt a fulladástól. A résnyire nyitva hagyott ablak mellett egy csecsemő szenvedett a tűző napon hagyott autóban. A biztonsági őr segítségével kinyitották az autót, s közben a hangosbemondón keresztül próbálták értesíteni az autó tulajdonosát (szándékosan nem írtam anyát). A poszt írója közben kicsatolta a forrón verejtékező csecsemőt a gyermekülésből, ekkor érkezett meg a nő, aki a világra hozta őt, majd felháborodottan visszatette a gyermeket az autóba és elviharzott.



A bejegyzésben a hölgy azt is leírta, hogy a rendőrségen bejelentést tett, ahol azt mondták neki, így utólag sajnos tehetetlenek, főként úgy, hogy a bejelentő hölgy sem az autó márkáját, sem a rendszámát nem tudta felidézni a történtek után.



S erre a végszóra várt csak a kommentelők hada. Hogy lehet, hogy a hangosbemondóban bemondatták a rendszámot, de felírni már elfelejtették? Sokan a gyámhatóságot buzdították alaposabb munkára (igen, a poszt alatt kommentelve), másokban feltört a gyilkos indulat és arról diskuráltak, milyen módszerekkel vetnének véget az anya életének. Egyre durvább megjegyzésekkel zaklatták az asszonyt, aki egyesével próbálta csitítani a felhördülőket. Holott nem volt más célja, mint hogy a történetével másoknak is felhívja a figyelmét arra, hogy kánikulában egy percre sem hagyunk magára élőlényt az autóban. Nemhogy gyereket.



Sok közös van a hozzászólókban. Egyikük sem volt ott, ellenben mindegyikük okosabb, mint az a hölgy, aki valóban tett is valamit. Ismerjük ezt a típust, akik képesek ítéletet mondani bárki fölött. Azonnal és kegyetlenül.

Nekem pedig egyetlenegy problémám van mindezzel. Sokan vannak. Túl sokan.