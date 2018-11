Genetikailag kódolva

Szombaton kitüntette a Magyar Orvosi Kamara a Kisalföldet. Leginkább azért, mert lapunk – olvasóinknak köszönhetően – az utóbbi években több 10 millió forintot juttatott a Győr-Moson-Sopron megyei egészségügyi intézmények fejlesztésére. Mint bizonyára emlékeznek rá, három éve a győri stroke- központ, idén pedig a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház onkológiai osztályának, valamint a mosonmagyaróvári Karolina Kórház intenzív osztályának javára folytattunk adománygyűjtést. Mindhárom akció sikeres volt, de ez nem a mi érdemünk.

Ezeknek a kampányoknak a sikere több mint 11 ezer megyebeli ember nagylelkűségén múlt. Olvasóink szeretetforintjai vitték sikerre ezeket a kezdeményezéseket. Magam is meghatódtam a legutóbbi gyűjtésünk eredményén, akkor az onkológiai célokra szánt több mint 50 millió forintból 32 milliót olvasóink adományaiból kapott a kórház. Voltak közöttük olyanok is, akik maguk is segítségre szorultak volna, ám mégis úgy döntöttek, a kórház fejlesztésére adják utolsó ezreseiket.



Akik a Kisalföldön élnek, tudják, hogy mi itt Szent Márton hegyének árnyékában élünk. Pannóniában látta meg a napvilágot az a Márton püspök, akinek már az életében legendákat meséltek humanitárius cselekedeteiről. Úgy tűnik, az öröksége még ma is él. A kisalföldi emberekbe genetikailag van kódolva több mint ezer éve a jótékonykodás. Remélem, a jóindulat nem apad el az advent végéig sem, és az önök akarata karácsonyig szebbé teheti 70 család ünnepét.



Köszönjük a bizalmukat és a segítségüket!