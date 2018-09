Gázszünet volt Sopronban. Nem lett volna ebben semmi rendkívüli, volt már ilyen máskor is, ezúttal azonban több tanulsággal is szolgált a szolgáltatás elmaradása. Többek között azzal, hogy ha elégtelen a tájékoztatás, fegyelmezetlen lesz a fogadtatás is.



Csütörtöki nap volt, amikor kiderült, két napra elzárják a járás gázcsapját. Sopron és még huszonhat település nélkülözte a szolgáltatást, a lakótelepeken élők többsége meleg víz és főzési lehetőség nélkül maradt.



Intézményeknek, szállodáknak, szolgáltatóknak és háztartásoknak – ha időben olvastak híreket – öt napjuk volt a felkészülésre. Sok esetben ez nem volt elegendő, több étterem, üzlet ki sem nyitott a szünet idején. Nem fogjuk megtudni, hányan éltek közülük esetleg kárigénnyel...



Arra sem kapunk válaszokat, miért ilyen későn és ilyen elnagyoltan tájékoztattak több mint százezer embert a szolgáltatás szüneteltetéséről. Annyi sejthető csak, hogy a sok bába között valahol elveszett a gyerek – azaz az információ... Mert ugye van Nemzeti Közművek, van gázszállító, üzemeltető, -elosztó, számlázó, kereskedő, sőt, most képbe jött a kivitelező is, hiszen az M85-ös építése indokolta ebben az időpontban a szünetet. Egymásra vártak a kommunikációval? Hiába kérdezzük. A szakmájuk, a fogyasztók és a berendezések iránt érzett lojalitás és felelősségtudat több gázszerelőt is arra indított, hogy ők segítsenek az átlagembereknek eligazodni a gömbcsapok és kapcsológombok világában – hála nekik! –, holott a rendszer üzemeltetőinek lett volna a feladatuk, hogy közérthetően elmagyarázzák, mi és miért történik gázszünet esetén. Ha megteszik, nem fordulhatott volna elő, hogy több ezer háztartásban a szünet ellenére főztek, mostak, fürödtek és boldogan újságolták a szomszédoknak is, hogy nincs is szünet, kamu az egész...!



A tájékoztatás külön csavarja volt, hogy bár évek óta hangsúlyozza minden szolgáltató, a fogyasztó ne a közösségi megosztókról tájékozódjon, a gázszünetet az utolsó utáni pillanatban ott is hirdették. Így aztán tényleg tiszta gáz volt ez a gázszünet.