Futballtavasz

Bármit mutasson is a naptár, nálunk már tavasz van. A labdarúgást tekintve bizonyosan, ugyanis a múlt heti kupaforduló után a hétvégén a Nemzeti Bajnokságokban megkezdődik a tavaszi idény.



A legmagasabb osztályban a Gyirmót FC Győr utolsó helyezettként, a bennmaradást jelentő pozíciótól hét ponttal elmaradva várja a folytatást. A kék-sárgák a télen alaposan átalakították a játékoskeretüket, sok új futballista érkezett hozzájuk. Hogy aztán ez mire lesz elég, az majd eldől, mindenesetre Gyirmóton nagyon szeretnék, ha nem csak egy évig tartana az álom beteljesülése.



Egy szinttel lejjebb az ősz egyik meglepetésszállítója, a Mosonmagyaróvár kedvező helyzetből rajtol. Az óváriak nagyon régen – vagy a történetük során talán még soha – nem álltak ilyen előkelő helyen a másodosztályú bajnokság felénél. Király József tanítványai ha tartani tudják az őszi formájukat, akkor még nagyobb meglepetést okozhatnak. Legalábbis ilyen közel – mindössze négy pontra – még nem álltak az NB I-hez. Sopronban úgy tűnik, sikerült megerősíteni a keretet. Supka Attila szakmai igazgató felkészültségével a középmezőnynél is feljebb kapaszkodhatnak a táblázaton a z idény végére.



A patinás, de most NB III-as ETO szurkolói számára nagyon izgalmasnak ígérkezik ez a tavasz. A bajnoki címet célul kitűző és valóban erős csapattal rendelkező zöld-fehérek sorsa már az első fordulók után eldőlhet. A harmadik körben rendezik ugyanis Érden a listavezető elleni rangadót, az ottani három pont megszerzése ideális lenne a remények életben tartásához. Annál is inkább, mert utána az Érd a Gyirmót II vendége lesz, így a hazaiak is sokat tehetnek azért, hogy az osztályban győri bajnokot avassanak a nyáron.