Füstkarika

Nem szabad ám a dohányzásról leszokott embertársaknak felfuvalkodottan tekinteni azokra, akik még cigarettáznak. Ám szabad-e vagy sem, én is olyan embertárs vagyok, aki azóta, hogy leszokott, beképzelten nem vállal sorsközösséget a normaszegőként és flótásként kezeltekkel, vegzáltakkal. Akik kijárogatnak, s zugcigizők emlékét idézik a gimiből. Energiával tölt fel a nemzeti dohánybarlangok sötétjében sorban állók képe, s évente megnézem, mennyivel drágult a cigi. Rosszabb dohányozni, mint tíz éve és nem is divat.



A káröröm a legkézzelfoghatóbb jutalmunk, mert sem az állam, sem a társadalom, sem a tiltótábla nem segített a leszokásban. De a felülről irányított törekvés még úgy is igazolást nyer öt évvel a vendéglők füstmentesítése után, ha penetráns bűz járja át a lenyúlt trafikokban testet öltő folyamatot, ha bosszantó is az álszent szigor és figyelmeztetés, amit a dohányprofitnak tervezett ajtó elé helyeztetnek. Vagy az, ahogy a füstmentes helyiségek szeparálásával átvertek 1999 után sok ezer törvénytisztelő vendéglőst.



Akkor is. Nem amerikai tempóban, de sok európai országnál gyorsabban haladunk, s nem biztos, hogy ez az aktív dohányosok számának csökkenésében mutatkozik meg elsősorban. Inkább abban, hogy mit kell elviselnie a nemdohányzónak most, s mit kellett elviselnie még hat évvel ezelőtt is. Amikor fulladoztunk a sörözőkben, korábban pedig az irodákban, az aulákban, az üzemi lépcsőházakban, a bevásárlóközpontokban adott több jogot az állam a füstölőknek. Dohányreklámra épült a kultúra és a sport. A filmekben az emberek egymást kínálták. Néhány tanár a folyosón füstölt, ennek húsz éve sincs.



Felnőtt egy új generáció, amely ezt el sem hinné, s neki van igaza.