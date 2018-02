Durván egy évvel ezelőtti álláspontomban ecseteltem, Győr számára új remény nyílt azzal, hogy a 2023-as „Európa Kulturális Fővárosa" pályázat bírálatát nemzetközi, ténylegesen független zsűri bírálja el. Ha nem így lenne, a hét induló közül előre oda lehetne adni a győzelmet Debrecennek: nagyváros, Kósa Lajos volt polgármester révén erős kormánykötődéssel, ráadásul Kelet-Magyarországon, azaz sikere prímán illeszkedne a „zárkóztassuk fel a hátrányosabb helyzetű régiókat" elvbe.



Bő évtizede hasonló történt: mindenki tudta előre, hogy csak ha piros hó esik, akkor nem Pécs fog nyerni, amely nagy kulturális hagyományokkal rendelkező, gyönyörű város, és még a rendszerváltás vesztesének is tekinthető az egész Dél-Dunántúllal együtt. Ehhez jött bónuszként, hogy az akkor kormányzó Magyar Szocialista Párt erős embere, Toller László vezette. Talán nem véletlenül lett a nem a tényleges pályázati tartalmon alapuló döntés eredménye egy abszolút felejthető 2010-es esztendő: a kapkodást kellőképp szimbolizálja, hogy a két ikonikus beruházás közül a Kodály Központ csak az EKF-év legvégére, a Zsolnay Kulturális Negyed pedig a programok zárása után készült el.



A mostani első pályázati körben, amelynek eredményét két hete tette közzé a tizenkét fős, mindössze két magyar tagot számláló zsűri, három várost juttattak tovább, Debrecen és Veszprém mellett éppen Győrt. Jó hír, hogy ugyanez a grémium dönt majd a második, utolsó fordulóban is az év vége felé, így a folyók városa, amely a tavalyi MOB-elnökválasztás alapján ki tudja, hogyan fekszik magasabb körökben, akár még nyerhet is; függetlenül attól, hogy fejlettségével kilóg a hazai mezőnyből.



Vagy ezúttal talán részben pont azért.