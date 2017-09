Forró ősznek nézünk elébe. Alig tértek vissza nyári pihenésükről a politikusok, máris beindították a gőzhengert. Járják az országot, sorra tartják a lakossági fórumokat. Ki kell menni az emberek közé és meg kell hallgatni a problémáikat – hangoztatják. A jelenlét valóban fontos, főként a parlamenti bejutás küszöbén táncolók számára. Létkérdés, hogy beszéljenek róluk, forogjon a nevük, vésődjön be a köztudatba. A nagyobb ellenzéki pártok is keresik a népszerű, jól eladható témákat. Eközben a kormány magabiztos, nem lát igazi kihívót, ezért csatázik a hazai ellenzék helyett Sorossal és Brüsszellel. Mert ellenfél kell, hogy győzni lehessen – vallják. A kormányfő legnagyobb problémának egész Európa számára a feltartóztathatatlan bevándorlást és a népességfogyást nevezte meg.



Arról viszont sem az ellenzék, sem a kormánypártok nem beszélnek, hogyan állítható meg a fiatalok elvándorlása és hogyan orvosolható a néhol már drámai munkaerőhiány. De hozzáteszek még egy problémát: hogyan fordítható vissza az ország kettészakadása? Mert látni kell, amíg a nyugati határszélen hiányzik a munkaerő, addig keleten egész falvak élnek kilátástalanságban. Úgy, hogy esélyük sincs az értelmes munkára. Ingatlanjaik értéktelenek, mert nincs rájuk fizetőképes kereslet. A törekvők külföldre mennek vagy ingáznak, épp ide, hozzánk. Nem mondhatnám, hogy tárt karokkal fogadja őket a lakosság. És akkor még nem beszéltünk a munkát alig-alig látott, a társadalom perifériáján tengődők növekvő táboráról. Ha valami, akkor az ő megoldatlan problémájuk jelent igazi veszélyt az országra. De úgy látszik, ezt a diót senkinek nincs ínyére feltörni. Sok-sok energiára, pénzre és jól átgondolt szemléletformálásra lenne szükség az előrelépéshez. Dogmákat is döntögetni kellene. Például hogy ki milyen részben okolható saját sorsa alakulásáért. Hol ér véget az egyén és hol kezdődik a társadalom felelőssége? Tudom, ezek nem népszerű kérdések. Márpedig 2018 tavaszán győzni kell, és simább úton könnyebb győzni.