Forráskritika

Az olasz kormány, megelégelve, hogy az áltudományos (összeesküvés-) elméletek miatt egyre kevesebb szülő oltatja be a gyermekét, mostantól bírsággal bünteti, ha valaki nem adatja be a kötelező védőoltásokat gyermekének.



A helyzet már nem néhány tucat szélsőségesen gondolkodó szülőről szól: idén Olaszországban már háromszor annyi kanyarós esetet regisztráltak, mint tavaly összesen. Így aztán mára, amikor a szervátültetés rutinműtétté vált, eljutottunk oda, hogy elfeledett halálos kórok térhetnek vissza a történelem homályából. Mert nem valami távoli trópusi betegségről beszélünk, hanem olyan kórokról, amelyek akár Hegedűs Bencét is megölhetik a harmadik béből.



Ennek ellenére megdöbbentő, hogy vérmes biomamik érvelnek ezrével a linkvadász átverős portálokról összeollózott, minden tudományos alapot nélkülöző összeesküvés-elméletek mellett, amelyek közül az, hogy „az oltásokkal csak a gyógyszermaffia jár jól", még a legenyhébbnek számít. Értelmesnek vélt ismerőseim osztják meg ezeket, jobban adva önjelölt online „szakértők" szavára, mint az orvosokéra, arra sem véve a fáradságot, hogy legalább annak utánanézzenek, hogy a legrégebbi, „a védőoltások autizmust okozhatnak" tévhitről is évtizedekkel ezelőtt kiderült: egy hiteltelen vizsgálaton alapuló cikk nyomán indult el világhódító útjára. Nem utolsósorban elfelejtik, hogy egy fejfájás-csillapító lehetséges mellékhatásainak listája is pont olyan hosszú, mint amit az életmentő oltásokkal kapcsolatban kifogásolnak.



Ahogy sok mindenben, a gyermekemmel kapcsolatban is a megalapozott döntések mellett állok, a kritikus gondolkodás pedig nemcsak szakmai követelmény, hanem velem született tulajdonság is.



Arra azonban kínosan ügyelek, hogy ha már a tájékozódást választom, megválogassam a forrásaimat.



