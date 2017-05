Egy friss magyar regény egyik főszereplője a Főmérnök. Ő egy nagy kormányzó párt elnöke a történetben. Szinte teljhatalma van, hatalomtechnikai szempontokból veti latba minden szavát, lépését. Ő hozza a stratégiai döntéseket, ám neki kell vállalnia a felelősséget is, ha összeomlik a ház.



Nos, a hús-vér Főmérnök most úgy tűnik, kicsit elkalkulálta magát. Ezért kerülhetett homokszem a gépezetbe, ettől visszhangos manapság a fővárosi utca meg emiatt zúg a Hősök tere is.



Nos, a magyar történelemben akad jó pár – Jókaival szólva – „muszkva vezető": Rideghváry Bencétől Kádár Jánosig. Így aztán nem túl népszerű mifelénk az effajta tüsténkedés. Még ha maga a Főmérnök mondja is, hogy ezek az oroszok már nem azok az oroszok. Meg még ha „kükümminiszterünk" oktatja is ki a lengyeleket arról, hogy nekünk nincs félnivalónk Putyin országától. Mondjuk a bratankik ezt még nálunk is nehezebben veszik be, mert talán mélyebben égett beléjük, hogy mondjuk Dosztojevszkij hőseinek lelkülete igen kevéssé hajaz egy volt KGB-hírszerző világlátására.



A másik számítási hiba meg az volt, hogy eddig a Főmérnök főműve, a NER a kamaszokat meg a huszonéveseket békén hagyta. Sőt, nem is igen óhajtotta, hogy ifjaink közérzületi aktivitása megmutatkozzék.



Talán a netadó ötletével csípett csak beléjük igazán. Most viszont megkóstolták az egyetemi, tudományos világot, sőt, olyan elvont fogalmakat, mint például a tanszabadság vagy az egyetemi autonómia tettek látványosan obligón kívülivé. Újszerű most ez a kamaszos, romkocsmás, a Nagykörút kellős közepén partizós harag a NER főmérnökien kiókumlált világában.



És hát a „Röhögjük ki a rendszert!" alaptónusába bizony beszüremkedett a „Ruszkik, haza!" is.