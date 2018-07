Világbajnok lett az U20-as női kézilabda-válogatott. Ilyen sikert még egyetlen csapat sem ért el a sportágban korábban. Ha az utánpótlás szóba kerül, örök vitatéma, hogy az eredményt kell hajszolni vagy játékosokat nevelni. A többség általában az utóbbira szavaz, s szerintem ez is áll közelebb az igazsághoz, viszont ez a korosztály gyakorlatilag a felnőttek közvetlen „előszobája", így az itteni eredmény már valamennyire beszédes, de még nem jelent semmit.



Éppen ezért a józanabbak tudják, ennek a sikernek az igazi fokmérője az lesz, mennyien jutnak el a következő években a (leg)magasabb szintre.



Emlékezzünk csak arra, hogy 2009-ben volt nekünk egy EB-ezüstérmes U19-es válogatottunk, mely a fináléban Norvégiától kapott ki. Akkor az északiaknál többek között olyanok játszottak, mint Nora Mörk, Stine Oftedal vagy Amanda Kurtovic, de azon a tornán tűnt fel Anna Szen, Ana Gros vagy Milena Knezevic is. Őket Győrben aligha kell most bemutatni.



Abból a csapatból gyakorlatilag csak Kovacsics ért fel a csúcsra, a többiek huszonéves korukra középszerű csapatokig jutottak el, s többükre sokan talán már nem is emlékeznek.



Óva intenék azonban mindenkit attól a konklúziótól, hogy most már minden rendben van. Kétségtelen tény, Háfra, Lakatos, Fodor vagy éppen Pásztor előtt ott a lehetőség, hogy néhány év múlva úgy beszéljünk róluk, mint Mörkékről, de ez innentől kezdve nem csak rajtuk múlik. Nekik a legfontosabb, hogy ugyanúgy dolgozzanak, mint eddig, s ne higgyék, hogy most már kész játékosok.



Ebben pedig éppen a közeg segíthet a legtöbbet. Az a közeg, mely a korábbi években hajlamos volt a túlzott ajnározásra. Nem kellene ismét ugyanabba a folyóba sokadjára is belelépni...