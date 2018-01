Fogas kérdés

Fogszabályzó kell a lányomnak, gyorsan fel is kerestem egy fogorvost, akivel kapcsolatban évekkel ezelőttről jó emlékeink voltak. Hamar kaptam időpontot, két napra rá mehettünk a rendelőbe. Mikor odaértünk, már gyanús lett a dolog, mert a váróban vagy négyen ültek rajtunk kívül, s a fogorvosi szék sem volt üres. Nyilván megcsúszott az orvos, előfordul, de úgy egy óra várakozás után kezdtem kissé értetlenkedni, különösen azután, hogy azokat, akik jóval utánunk érkeztek, sorra hívta be az asszisztens. Időközben kaptunk egy kartonlapot is, hogy töltsük ki. Viszont másfél óra után végleg elvesztettem a türelmemet. Mikor a tíz perccel korábban érkező pácienst szólították, felöltöztünk, s otthagytuk a helyet, majd keresünk másik fogorvost.



A gondom éppen itt kezdődik, lehet, hogy sok területen nagy a munkaerőhiány, fogorvosból viszont találni jó párat. Az sem lett volna gond, ha időközben odabiggyesztik, hogy „ne haragudjanak, de megcsúsztunk", de mikor szó nélkül már minden utánunk érkező bemehetett a dokihoz, tényleg elszakadt a cérna.



Egyszerűen nem hiszem el, hogy ennek így kell működnie. Különösen nem a privát szférában. Az embernek van tapasztalata az egészségüggyel, a fogászat viszont már régen nem úgy működik, mint az általános orvoslás. Ha csak belenéznek az ember szájába, már súlyos ezreket hagy ott. Éppen ezért talán joggal el lehet várni, hogy ne kelljen feleslegesen másfél-két órákat várakozni, de ha mégis, akkor legalább hívják erre fel a figyelmet.

Azt csak mellékesen jegyzem meg, előzetes információim szerint egy fogszabályozás mindennel együtt legalább két-háromszázezer forintba „fáj", ennyitől biztosan elesik a fogorvos. Lehet, neki nem hiányzik ez az összeg, nekem viszont nem mindegy, kinek fizetem ki.



Ha némi empátia és kölcsönös tisztelet van köztünk, akkor nem úgy adom át a pénzt, mintha a fogamat húznák...