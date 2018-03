Final Four

A Sopron Basket rendezheti április 20. és 22. között a női kosárlabda Euroliga négyes döntőjét. Mindenekelőtt köszönet és hatalmas gratuláció a lányoknak, akik végigmenetelték a szezont és a török Fenerbahce csapata ellen gigászi küzdelemben kiharcolták a négy közé jutást!



A fantasztikus sportdiplomáciai sikert tehát megelőzte egy bravúros sportsiker. Hosszú és küzdelmes volt az út idáig. Ma már nem titok, a lányok teljesítményén túl más is kellett ahhoz, hogy végül Sopron rendezhesse a Final Fourt. A múlt hétvégén még vajmi kevés esély látszott arra, hogy házigazdaként hazai pályán szurkolhassunk a kosarasainknak a döntőben. Török Zoltán ügyvezető akkor úgy nyilatkozott, erőfeszítéseik ellenére sem sikerült teljesíteni a pályázati feltételeket. Nincs mit kerülgetni a dolgon, akkora összeget kellett volna letennie a klubnak, amit esélye sem volt egyedül előteremteni. Aztán jött a csoda, pontosabban a felismerés, hogy összefogással mégiscsak a miénk lehet ennek a rangos nemzetközi eseménynek a rendezési joga. A zsebébe nyúlt mindenki: a hazai és a nemzetközi szövetség, a kormány, a soproni önkormányzat, a klub és természetesen a szponzorok. Sopron már sokszor bizonyított házigazdaként, a szervezők profizmusához nem fér kétség. A lányokban is bízhatunk, odateszik majd magukat, mint eddig. A hátralévő szűk egy hónapban azonban hatalmas munkát kell elvégezniük a pályán és azon kívül is. „Embert próbáló feladatra vállalkoztunk, de máris hozzáfogtunk a szervezéshez" – nyilatkozta tegnap immár optimistán az ügyvezető.



Biztos vagyok benne, hogy ez a siker túlmutat a kosárlabda-rajongók örömén. Minden lokálpatrióta soproni buzdítani fogja a csapatot, hogy a lehető legemlékezetesebbé tegyék számunkra ezt a három áprilisi napot.