Feltett kézzel

Természetvédő és civil magántulajdonos feszül egymásnak a „védeni? riasztani? kilőni?" érdekellentét során, ahol a körülöttünk lévő fauna értéke találkozik a bajszát mérgesen megpödrő gazdának (vagy pecásnak) okozott károkkal. Miközben a kétezres évek elején elkészített Szigetköz–Csallóköz nemzeti park tervezet logójában is még egy hód látható, nemrégiben már az egyik helyi civil természetvédő arról beszélt, hogy szívesen megkóstolná, milyen íze van a hód húsának. Erre kontrázott rá V. Németh Zsolt államtitkár, aki mutatta is egyben a hatóságok számára az útirányt, mondván, a hódok komoly károkat okoznak, éppen ezért szigorúan ellenőrzött körülmények között gyéríteni kell őket. A nemzeti park közben felteszi a kezét, mondván, nem ő telepítette be őket a Szigetközbe, de azt nem tagadja, valamit kezdeni kellene már a négylábú ácsokkal. Marad hát a fejvakarás, hogy ki, hogyan és persze miből gyérítse a rejtőzködő állatot. Ugyanez a helyzet az agrárvállalkozók repcéjét csapatostul zabáló bütykös hattyúkkal.



E kérdés megoldódott az elszemtelenedett kormoránok ügyében, amelyek már Mosonmagyaróváron és a győri belvárosi szakaszon rabolták a Mosoni-Dunát a bosszús horgászok elől kiszedve, megsebezve harcsát, angolnát. Riasztottak, majd heteken át lesben állva lőttek le több száz példányt. A természetvédők pedig a háttérből csóválják fejüket, attól tartva, hogy a politikai nyomás újabb kilövési engedélyeket generál. Ennek hiánya viszont (száz)milliós károkat.