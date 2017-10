Félni kell?

Egy normális világban a férfi sohasem engedhetné meg magának, hogy eszköze legyen a félelemkeltés. Egy vezető férfi pedig sohasem nyúlna ehhez a megoldáshoz, ez ugyanis a saját félelmeiről is tanúskodik. Erős ember meggyőz, magyaráz, bizalmat kelt, tud kérni, érvelni, új megvilágításba helyez problémákat – de sohasem ijesztget. Pláne nem tömegeket. Mindez alapjában is borzasztó, ellentmond a józan észnek, a keresztényi tanításnak... Igaz, ellentmond annak a hallgatás is; az aggódnivaló elhallgatása.



Márpedig mostanában egyre több ilyen megnyilvánulást hallani, látni. Legalizált eszközzé vált a félelemkeltés, minek következtében állampolgári kötelesség lett félni: szegénységtől, Brüsszeltől, Sorostól, migránstól...

Tudták, hogy a félelemkeltés tudatos PR-fogás? Először jön a rémítés: ha nem használod a krémünket, ronda, ráncos vénasszonnyá válsz! Aztán jön a megoldás felkínálása: a mi krémünktől bársonyos marad a bőröd és tiéd az örök fiatalság. A politikában is így megy: rettegj, de bízz bennünk! Ne gondolkodj, csak félj és féltsd, amid van! Ha azt teszed, amit kell (értsd: elvárunk), mi megvédünk... „Félelem, megoldás, megkönnyebbülés, limitáltság, sorozatos ismétlés és az áru iránti bizalmat növelő tekintélyszemély beköszönése a recept" – írják a reklámszakkönyvek.



Mondanám, hogy ne bohóckodjunk, kérem, de hát a cirkuszban csak azért ijesztgetnek, hogy jól kinevessük őket. De viccet félretéve: soha, semmilyen körülmények között nem szabadna az emberek csoportjait megfélemlíteni. Ennek még soha, sehol nem lett jó vége. (Arról a rohadék krémről is kiderült, hogy nem leszek még egyszer húszéves...) Az élet mindig beigazolta – persze hosszú távon –, hogy aki félelmet kelt, végül maga fog a rettegés csapdájában vergődni. De ez legalább igazságos, nem?