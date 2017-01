Fekete nap

Vannak dolgok, amikre nincsenek szavak. Nincs az a papírra vetett gondolatkísérlet, ami akár csak halvány mása lehetne annak, amit az ember ilyenkor érez. Csak megrendült hallgatás van és összeszorított fogakkal elmorzsolt könnyek, elmormolt imák. És gyász. Olyan, aminek emléke egy életen át tart. Mert a halál legalább annyira kegyetlen, mint amennyire felfoghatatlan. Visszavonhatatlanul múlt időbe tesz mindent, amihez hozzáér, nem marad utána más, mint a feldolgozhatatlan örök hiány. Nincs mit tenni, ott üvölt minden gondolat végén a megmaradottakban örökkön-örökké: a közös idő lejárt és nincs második esély.



Ilyen volt ez a péntek éjjeli tizenhat szörnyű halál ott a sztrádán, a lángoló buszban, Verona közelében. Ilyen az éppen csak túlélő osztálynyi sebesült. Ilyen az a tanár, aki úgy mentette diákjai életét, hogy közben elvesztette két saját gyermekét, s majdnem magát is. Ilyen az a fiú, aki utolsó leheletéig próbált utat törni a társainak, hogy menekülni tudjanak az égő buszból, de magának erre már nem maradt ideje. S nem tudni, mennyire mondhatók szerencséseknek, akik a sors kegyeltjeiként sértetlenül élték túl a tragédiát, de amíg élnek, magukkal cipelik a péntek éjszaka emlékét.



Ma a nemzet gyászol, az áldozatokra emlékezik. Hozzátartozóként, ismerősként, ismeretlenként. Mindenki, akinek van szíve. Mert ebben a tragédiában kicsit mindnyájan ott vagyunk: ülhetett volna azon a buszon vagy egy másikon a mi lányunk, a mi fiunk, a mi testvérünk, a mi anyánk, a mi apánk. Lobogjanak ma értük a zászlók. És a megmaradottakért. Takarja be őket a megrendült hallgatás. Sirassák el őket összeszorított fogakkal elmorzsolt könnyek, vigyázzák őket elmormolt imák. És ölelje őket körbe a közös gyász. Abból is a legfeketébb.