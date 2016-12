Fehér karácsony

Amikor először jártam Angliában, rácsodálkoztam, milyen ízlésesen díszítették fel a karácsonyt váró üzleteket. (Nálunk akkoriban ez éppen nem volt szokás.) Nyomokban sem lehetett feszültséget, ingerültséget tapintani a levegőben, az emberek udvariasan előreengedték egymást, mosolyogtak, és meghitt karácsonyi zene szólt a boltok hangszóróiból. Több helyen egy tisztán csengő gyermekdalt játszottak, a „Walking in the Air"-t. Egy képeskönyv (Raymond Briggs: The Snowman) alapján készült rajzfilmhez íródott a csodálatos zene a Szent Pál-székesegyház fiúkórusának tolmácsolásában. A történet egy kisfiúnak megelevenedő hóemberről, és rövid, közös kalandjukról szól, de a felmelegedésben a hóember nagyon gyorsan, mindössze pár óra alatt elolvad. Szomorú a vége.



Nem is tudom, mikor volt utoljára fehér a szentesténk. És a meteorológusok azt mondják, idén is hiába fogjuk várni a havat. Egy mai jelentés szerint mind az északi, mind a déli sarkköri tengeri jég kiterjedése minden idők legkisebbikére zsugorodott. Az emberi tevékenység nyomán a légkörbe kibocsátott óriási mennyiségű szén-dioxid miatt évről évre nő a globális átlaghőmérséklet. Forrósodik a Föld, folyamatosan dőlnek a rekordok és egyre nagyobb területek válnak élhetetlenné.



Mi mást is kívánhatnék hát gyermekeink jövője érdekében, mint hogy újra legyen fehér a karácsonyunk. Ha pedig nagy ritkán hóembert építünk, ne olvadjon el reggelre, és repítsen el bennünket is legalább gondolatban a nagy égi bálba, ahol mindenki boldog lehet. Itt a Földön, az üzletekben, köztereken pedig addig is olyan meghittség áradjon, mint a nyolcvanas évek végi Angliában, advent idején.