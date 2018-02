Nem tudom, mi történt az elmúlt hetekben, Cseh Tamással élve front volt, front vagy mi, frontátvonulás, vagy emberlétünk forrásait magunk mögött hagyva megbillent végletesen ország-világ idegrendszere. Máig nem hagy nyugodni a győri tragédia; hogy egy volt dolgozó némi munkahelyi nézeteltérés miatt nyolcszor mellkason szúrja a főnökét, akit jó eséllyel nem is ismer, majd kiugorjon az ablakon. Meghaltak mind a ketten. Aztán gyermeke gyógyulásának ígéretével kilencmillió forintot utaltatott át a kisbaboti édesanyával egy professzornak hitt amerikai csaló. Nemcsak a pénz úszott el, hanem a remény is, hogy a kiskamasz bot nélkül járjon. Győr környékén ismeretlenek borzokat, macskákat ölnek, a tetemeiket kerítésekre akasztják, tűket dugnak a kutyáknak szánt kolbászokba. Legutóbb meg valaki kromofággal leöntötte egy péri nyugdíjas kocsiját. Nem sorolom, pedig bőven akadt még példa példátlan esetekre.



A jó hírekre viszont vadászni kell. S bár ritkák, mint a fehér holló – a magam részéről az elmúlt időkből a benzinárcsökkenésen, meg a téli olimpián Liu Shaolin Sanyin és Jászapáti Petrán kívül jó hírileg említeni való nemigen akadt –, azért van rá esély. Kolibritojások miatt csúsztattak meg egy 20 milliárdos hídfelújítást. Kivágásra ítélt fán találták a fészket, s addig leálltak a fűrészek, amíg a fiókák ki nem repültek. Máshol meg halálos beteg nő utolsó kívánságát teljesítették a mentők, amikor kivitték a tengerpartra, hogy utoljára láthassa a nagy vizet. A mentőtiszt szerint néha nem orvosságokra, képzettségre, tudásra, hanem csak empátiára van szükség, hogy változtassunk.



És milyen igaz. Kár, hogy az utóbbi két eset nem idehaza történt. Pedig történhetne. S talán a változást kezdeni lehetne egy-egy csésze levendulateával, helyrerázandó a megborzolt idegeket. Hangulatjavító, stresszoldó, nyugtató. Hogy helyben maradjuk, az apátságiaké egészen kitűnő. Ki kellene próbálni. S ez itt most nem a reklám helye.