Farok csóválja

Fél év alatt nagyjából kétmilliárd forint ment el farokcsóváló disznók tanulmányozására Írországban; veszélyeztetett növény- és állatfajok elemzésére Dél-Afrikában; a „Szalonna és Bandája" ukrajnai koncertjén való kormányszintű csápolásra; a Márton Áron püspök halálának 36. évfordulóján tartott, romániai szentmise napidíjára... Na jó, ez utóbbi 25–25 ezer forintocskáját talán nem is kellene felsorolni, ott van helyette a mexikói Cancún tengerparti konferencia, amelynek mind a tizennyolc napja maga lehetett a gyötrelem. Az ott szerzett tapasztalat és tudás ugyanakkor a mi jólétünket szolgálja, ezt üzenném is gyorsan a Tanítanék-osoknak, ha már állandóan azzal jönnek, hogy az oktatásba túl keveset fektet be a kormány. Itt van, tessék, most befektetett, hivatalnokai ezeken az utakon jártak tanulni, okulni, szórakozni, ja, azt nem, szigorlatoznit akartam írni. S aki a 306 ezer forinton filléreskedni kezd, az tegye csak fel magának a kérdést: tudja, hogyan rágják és kurtítják a sertések farkát? Na ugye.



Álljunk is le csak gyorsan a további ötletelésekkel, olyanokkal például, hogy a brazil homok lábízületekre gyakorolt hatásának tanulmányozása óceánparti fociedzés közben; kisvasutak népszerűsítése Mickey Mouse-zal és társaival Floridában; az ókori Róma vízelvezető rendszerének mára gyakorolt hatása, a csatornák algásodási folyamatának helyszíni monitorozása... Meg ilyenek. Szégyelljük el inkább magunkat Sussan Ley, az ausztrál kormány szociális minisztere helyett is, aki egyik hivatalos útját arra használta ki, hogy a párjával az adott helyen lakást vegyen. Még szép, hogy kirúgta a főnöke, Sussi, ha jártál volna hasonló tanulmányúton, mint a magyarok, tudhattad volna, hogy közpénzzel-közpénzen nem szórakozik az ember.