Azon veszem észre magam, hogy szurkolok Fa Nándornak: sikeresen érjen célba. Számomra már az is felfoghatatlan, hogy valaki egy – az óceánokhoz képest – hangyányi hajóval, saját akaratából, hónapokon keresztül éjjel-nappal egyedül hánykolódik a nagy vízen. De szerencsére nem vagyunk egyformák.



A Vendée Globe-on, a vitorlázás csúcsát jelentő viadalon kikötés és külső segítség nélkül kell körbehajózni a Földet.



Fa Nándor a harmadik VG-jén versenyez, 1992/93-ban a legjobb nem franciaként ötödik helyen ért célba 128 nap után.



A jegyzet születésének időpontjában a nagyszerű magyar a nyolcadik helyen haladt, az élén annak a tizenegy hajót számláló bolynak, amely még küzd az Atlanti-óceán habjaival. Heten már célba értek, tizenegyen pedig kénytelenek voltak feladni a további küzdelmet.



Fa Nándor a négy évvel ezelőtti eredményét nem tudja elérni – a brit Thompson másodikként már behajózott –, de a táv sikeres teljesítésére minden esélye megvan most is. Mindezt egy olyan országból érkezve, amelynek lassan száz éve nincs tengerpartja. Ezért is csodálják őt a nagy hajós nemzetekben.



Nekem nagyjából másfél évtizeddel ezelőtt volt szerencsém riportot készíteni vele Székesfehérváron. Megragadott a tudása, fanatizmusa, kitartása, elszántsága és céltudatossága, hogy tovább ne fokozzam jellembeli dicséretét. Azóta is nagyszerű sportembernek tartom.



Jó szelet, Les Sables d’Olonne-ig!