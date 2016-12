Ezt még viszem

Kettővel túl az év legsötétebb napján, de vagy másfél hónappal még azelőtt, hogy éreznénk, végre már nem négy órakor kezdődik a szürkület, egy utolsó rohamra indul ma az ajándékhalmozó magyar. Még egy utolsó kis semmiség az asszonynak, mert elég hülyén nézne ki egy utalvány a fa alatt, egy kis apróság a mamának, mert a tavaly vett kesztyűből a jobbkezes elveszett valahol a közértben. Parkolni persze már csak az üzletközponttól nem messze egy zsákutcában a füvön lehet, a felkapott boltokban szinte érezni egymás leheletét, beszélgető ismerősök állják el az utat a sorok között. Kérdőjellé formálódó arcok (vajon idén már megint mit vegyek az unokaöcsinek, aminek még örül is?), a vásárlásban megfáradt, táskákkal üldögélő ötvenes férfiak, táplálékkiegészítő-boltból kiforduló plázacicák, kamasz gyermekének nagy sóhajjal márkás sportcipőt vásárló anyák generálják a forgalmat. Az Ausztriába csábítottak miatt eladóhiánnyal küszködő boltokban nő a tömeg, a várakozási idő és a feszültség, miközben a folyamatosan panaszkodó üzlettulajdonos a lelke mélyén azért elégedett, hisz az éves bevétel jókora szelete folyik be ezekben a hetekben.



A halbolt előtt vagy húszméternyi sor, friss pontyot eszik a magyar karácsonykor, ha a várakozás ki is készíti előtte. Vagy ha az nem, akkor a karácsonyfa belefaragása a talpba, ez persze az ünnepváró rítus része egy-két cifra mondattal és a végén kezünkön egy (két?) sebtapasszal. A slusszpoén a végén jön, nem világít a karácsonyfaégő, szenteste már semmi sincs nyitva, így a szomszéd segít ki egy tartalék készlettel. Keserédes előkészületnek tűnik, de mi (így) szeretjük a karácsonyt.