Boldog vagyok, hogy vége a nyárnak. Végre hűvösebb az idő, végre rétegesebben öltözünk, több ruhát veszünk magunkra, kicsit konszolidáltabb a kinézet. Merthogy a forró nyári hónapokban olykor megrémített, amit láttam.

Az öltözködés pénz és ízlés kérdése. Az ízléssel ugyan nehéz vitatkozni, de amikor ünnepélyes eseményen, elegánsabb helyeken is szakadt pólós, összevissza firkált trikókat viselő fazonok grasszálnak, elönt a nosztalgia. Atyai nagyapám egy kis falu órásaként is minden reggel megtisztelte magát, és olyan gondosan öltözött fel, mintha manapság bálba menne. Mellény, ing, zakó, vasalt nadrág. És akkoriban ezzel az öltözékkel korántsem rítt ki különösebben a falubeli férfiak közül.



Régen is akadtak rosszul öltözött fazonok, a helyzet annyiban változott, hogy mára tobzódunk bennük. Nem vagyok divatdiktátor, de elég csak a régi filmeket figyelni: a férfia- kon egytől egyig zakó, a nők a külsejükre figyeltek. Mára a nagy szabadságban, illetve bocsánat: szabadosságban eltűnt a mértéktartás, és most, hogy mindenki azt ölthetne magára, amit akar, olykor az az érzésem, hogy mindenki ugyanolyan. Ma mindenki úgy öltözik, ahogy akar, és abból az lett, hogy angol nyelvű feliratokkal teleszórt trikókban flangál a nép, mintha nem is magyarul beszélnénk. Esetleg egyetlen szó virít a mellkason, persze az is angolul. És akkor még örüljünk, ha az az egy szó nem durva káromkodás...



Pedig még a közelmúltban is élt a remény. Emlékszem, amikor a kilencvenes évek közepén a sportnapilaptól először utazhattam hivatalos útra Spanyolországba, lenyűgözött, hogy az utcán a férfiak egytől egyig zakóban, stílusos cipőben sétáltak – a vasfüggönyt pár évvel korábban lebontó Magyarországon mi éppen a bálás ruhák között turkáltunk. Azóta eltelt bő húsz év, és mi maradt? Se ízlés, se pénz. A divat változik, nekünk most ez jutott: trikók, angol szitokszavakkal.