Ahogy nő a pártok száma az ellenzéki térfélen, úgy szaporodnak a népszavazási akciók. A feltenni tervezett kérdések súlya egyelőre csekély, tekintve, hogy zömüket a Nemzeti Választási Bizottság és/vagy a Kúria idejekorán elmeszelte. A legújabb, Pukli István által fémjelzett párt, a Polgári Világ euró bevezetésére irányuló kezdeményezését az emeli ki a majdnem-referendum-cunamiból, hogy a napokban hat neves közgazdász, korábbi politikus állt mögé Bod Péter Ákostól Surányi Györgyön, Kolosi Tamáson, Mizsei Kálmánon, Jeszenszky Gézán át Balázs Péterig. Ez persze még egyáltalán nem garancia arra, hogy a kérdés eljut a szavazófülkékig, hiszen ha szó szerint nem is, de áttételesen mégiscsak Magyarország pénznemének megváltoztatására irányul, ami akár alaptörvény-ellenes is lehet, de ez majd elválik.

Mindenesetre ha a párt sikerrel veszi az akadályokat, akkor is csak látszólag lesz könnyű dolga. Az Eurobarometer legfrissebb, idén tavaszi felmérése szerint a magyaroknak ugyan 57 százaléka támogatja és csak 39 százaléka ellenzi az euró bevezetését, de azok aránya már majdnem egyforma (48 kontra 44 százalék), akik szerint a lépésnek pozitív, illetve negatív következményei lennének az országra nézve. A megkérdezettek közel háromnegyede ráadásul úgy látja, hazánk még nem kész az euróra, s csak ötödük váltaná le azonnal a forintot. A téma tehát a kutatás mélyére ásva meglepően megosztó, s valószínű, hogy az igenek a Fidesz támogatása nélkül aligha kerülnének többségbe. Márpedig a kormánypárt, amely ebben a kérdésben eddig is az óvatos kivárás taktikáját követte, biztosan nem áll olyan ügy mellé, amely az „Európa vagy Oroszország?" narratíva mentén valójában őt támadná.

Úgyhogy a gyors euróbevezetést, attól tartok, akár el is felejthetjük – ha lesz népszavazás, ha nem.