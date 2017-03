A rezsicsökkentés óta nem született ehhez fogható, milliók és milliók életét könnyítő döntés. Rég vártunk rá, íme: a parlament fenntartható fejlődés bizottságában a többség támogatta azt a javaslatot, amely eltörölné a 300 négyzetméternél nagyobb ingatlanok építési engedélyeztetését. Ha mostantól tehát villát szeretne építeni ön vagy én, nincs több kekec szomszéd, nincs több unalomtól bágyadt tekintetű hivatalnok, nincs útban lévő fa. Nincs akadály számunkra, ha a bizottság után a T. Ház is rábólint a tervezetre. Miért ne bólintana? És most ne mondja azt se ön, se én, hogy ez minket nem érint, hisz hol vagyunk egy 300 négyzetméteres ház építésének



lehetőségétől. Megmondták, ott, az ülés után, hogy ez a döntés értünk, a magyar családokért született. Ja, hogy nem merünk villában álmodni? Akkor ne akarjunk kisebbet sem, s legyünk a panel-prolik országa, amely soha a büdös életben nem fog olimpiát rendezni. Meg Oscar-gálát sem, pedig egy ilyen ordas hiba után, amit a bénázó amerikaiak el tudtak követni hétfő hajnalban, simán bejelentkezhetnénk Hollywood 2018-ra. Egység nélkül nincs esély, így hát tessék konszenzusra jutni abban (ha az olimpiánál már nem ment), hogy 300 négyzetméter fölött kell otthonban gondolkodni – mindenkinek, s nem csupán egy szűk, elitnek mondott rétegnek, akikre most egyesek rá akarják húzni ezt a könnyítést. Mert biztos miattuk csinálják ezt is... Ha! Itt az alkalom, hogy egy klubba kerüljünk: ők és mi, együtt mi, magyarok, akik minden dakotát képesek leszünk elkergetni, aki azzal jön, hogy lyukas lufiba nem érdemes levegőt fújni. Dehogynem, csak tüdő és gyomor kérdése.