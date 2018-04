Értékválság

Azt gondolná az ember, ha valaki nyer három olimpiát, egy életre kivívja a társadalom tiszteletét, elismerését. A csúcson ez még hellyel-közzel így is van, de a pályafutás vége felé bizony felerősödnek a negatív hangok, sokakból felszínre tör az irigység.

A legfrissebb most éppen Douchev-Janics Natasa esete. A kajakosnak olimpián háromszor játszották el a magyar himnuszt a tiszteletére, akkor mindenki Natija volt, a vállát veregették a szurkolók. Aztán életet adott egy kislánynak, a visszatérése után pedig jött a kevésbé sikeres időszak, megspékelve egy gerincsérvvel, meg egy kis ingadozással, hogy most éppen magyar vagy szerb legyen-e Janics. Végül maradt piros-fehér-zöldben, félig győri is lett, a régi eredmények azonban nem jöttek.



Most viszont ismét nekiveselkedik, szeretné még egyszer 36 évesen megmutatni, hogy korai volt őt leírni. Mindezt lapunknak is elmondta, de a cikkhez hozzászólóknak nem igazán jöttek át a sportoló szavai.

Jól megél a semmiből, jól szórakozik az adófizetők pénzén – ezek voltak az első keményebb vélemények. Félreértés ne essék, nem azt várja senki, hogy essünk hanyatt előtte, de azt gondolom, ha neki van ereje az elmúlt időszak kudarcai után felállni a padlóról, akkor igenis megérdemel egy esélyt. S ha valaki nem tud biztató szavakat írni, inkább hallgasson.



Aztán hogy sikerül-e Janics Natasa terve, azt majd a jövő eldönti, de az biztos, képessége és akaratereje megvan ahhoz, hogy visszakapaszkodjon a csúcsra.



S akkor talán a többség ismét meg tudja becsülni a magyar sport igazi értékeit...