Előbb érthetetlenül lefagyott az egész U7-es csapat, majd sorra jöttek a győzelmek, végül a focitorna után azt kérdezte a fiam, hogy ugye a Berci apukája a következő kupára is hozza a dobot és szurkol majd nekik? Ennyit jelent, szárnyakat ad a gyerekeknek, ha értük izgulnak a felnőttek, szülők, csapattársak, ismerősök és ismeretlenek. Épp a kongó lelátóktól féltettem a győri ifjúsági olimpiai fesztiválon induló 14–18 éves fiatalokat, mert a szurkolók hiánya minden versenyt, meccset „megölhet". Na de nem a győri olimpiai fesztiválon, ahol betévedve a dzsúdócsarnokba a dobhártyám repedt szét még a tinilányok küzdelmein is egy-egy dobás után, a tornacsarnokba minden jegy elkelt, a magyarok kézimeccseire mezben jöttek nagymamák, gyerekek, családtagok vagy egyszerűen az olimpiai csapat tagjai.



Aki valamilyen furfanggal megszerettetné gyermekével a sportot, most tegye, nem kérdés, hogy a tíz sportágból talál majd olyat, ami behúzza. Én például a magyarok kézimeccse óta esténként másfél órát állok kapuban (vagyis a szekrény előtt), hogy a fülem mellett elzúgó lövéseket megpróbáljam valahogy kikapni. Mára dzsúdójegyünk van, s előre tartok attól, hogy hazaérve hetekig a „Hajime" kiáltást hallgathatom, s ami rosszabb, hogy (kis rásegítéssel) napi ötvenszer a vállamon landolok. Kosármeccsre is foglaltunk tikettet, nagy tételben fogadok, hogy hétvégén megint cipelhetem a pályára a sportboltban vett állványos gyerekkosárpalánkot, hogy egy-egyezzünk.

Nincs tunyulás.