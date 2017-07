Elza és Gyurika

Hetek óta sétálni vinném Elza nénit, de nem lehet, törékeny teste már nem engedelmeskedik akaratának, sőt, ez a közel száztíz éves akarat is egyre csak veszít erejéből. Brandeisz Elza ugyanis 1907. szeptember 18-án született. Klasszikus polgári családban nőtt fel, ahol értéke volt a könyvnek, a fejlődni tudásnak, a tájékozottságnak és a hitnek. Erre az erős alapra fűzte fel az élet Elza néni sorsát. Példaértékű életet élt: emberségből, jóakaratból is kitűnőre vizsgázott, s a háború után, ha szerényen is élt, alkut soha nem kötött. Mindenkit túlélt, akit szeretett, egyetlen ember kivételével...



Ez az ember Soros György. A második világégés alatt a Brandeisz család a fővárosból leutazott balatonalmádi telkére, hogy ott vészeljék át a háborút. Egy győri ismerős közvetítésével itt ismerkedett meg Elza néni Sorosné Júliával, aki zsidó származása miatt bujkálni kényszerült. A két fiatal nő barátságot kötött, s Elza néni önkéntes száműzetést vállalt barátnője kedvéért. Júliát gyakran meglátogatta Almádiban ugyancsak üldözött fia is.



Ezt a sztorit többször, több helyen megírták már, Elza néni kitüntetést is kapott a zsidók mentéséért, a történet pedig az egész országot bejárta, amikor Balatonalmádi településrésze, Vörösberény úgy kapott új iskolát, hogy Elza néni kérésére a Soros-alapítvány támogatta az építést... Aztán fordult egyet a világ kereke. A férfi, akit az idős asszony mindig csak Gyurikának hív, s akinek fotóit komódján tartotta becsben, plakátok arca lett. S ezek a plakátok nem arról szólnak, hogy a fiú ma is szerető figyelemmel fordul egykori jótevőjéhez. Márpedig Soros, bármennyire is befolyásolja a világ pénzügyeit és politikáját, az ő Elzájáról soha nem feledkezett meg.



Van egy apró kis lakás Sopronban, ahol ő ma is Gyurika, s ahol egy már megtört fényű szem mindig felcsillan, ha meghallja a hangját a telefonban. Talán jobb is, ha Elza nénivel nem sétálhatunk. Benne törne el valami...