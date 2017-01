Egyfelől örültem a leköszönő amerikai nagykövet, Colleen Bell tegnapi nyilatkozatának. Másfelől végtelenül elszomorít, hogy a rendszerváltozás után bő negyedszázaddal ezeket a gondolatokat a félreértések elkerülése végett még mindig ki kell mondani és meg kell erősíteni Magyarországon.



A távozó nagykövet így fogalmazott: „Amikor civil szervezetekről beszélünk, magyarok olyan csoportjairól beszélünk, akik szeretik az országukat és összefogtak azért, hogy bizonyos területeken jobbá tegyék ezt az országot. Vagy hogy hangot adjanak bizonyos ügyeknek, mint a korrupció problémája, a tolerancia hirdetése, vagy az oktatás javítása. Ők nem fenyegetést jelentenek Magyarországra, hanem létfontosságúak egy demokráciában."



Amikor két hete ezen a hasábon a civil szféra fontosságáról írtam, a politika még nem lépett színre „a civilek egy részét minden eszközzel vissza kell szorítani és el kell takarítani" víziójával. Aztán egy civil a tömegből az első hóesés után keserűen úgy reagált erre, hogy inkább az utakat kellene normálisan eltakarítani, nem a civileket vegzálni. De komolyabb következménye nem lett ennek az eltakarítós politikusi nyilatkozatnak sem. Még csak pár száz fős tiltakozó demonstráció, villámcsődület sem szerveződött. Mint ahogy lassan már semmi sem haladja meg az itt élők ingerküszöbét. Már semmi sem veri ki a biztosítékot.



A cél eléretett. Sikerült minden eszközzel visszaszorítani és eltakarítani mindazokat, akik még késztetést éreztek arra, hogy alkalmasint szóljanak, ha úgy érezték, valamit másként kellene. És igen, már semmi sem veri ki a biztosítékot. Mert már biztosíték sincs. Vagy ha maradt is belőle valami, most azt is megpatkolják, megbuherálják. A kincstáron kívüli civilek utolsó maradékát.