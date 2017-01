Elszigetelve

Mitől lehet érdekes egy déli sziget a turisták számára? Természetesen amellett, hogy van rá pénzük – a válaszok évtizedeken át ugyanazokat a sztereotípiákat tartalmazták. Kicsit leegyszerűsítve a választ: napfény, meleg, tengerpart, fürdés, hideg sör, szórakozás, kirándulások és a nevezetességek megtekintése tette őket vonzóvá.



Ezekhez az utóbbi egy-két évben villámgyorsan felzárkózott egy újabb érv: a biztonság. A szigetek ugyanis nehezebben válnak a terroristák célpontjaivá, ergo a turisták is szívesebben választják ezeket a tájakat, miközben a veszélyeztetett szárazföldi helyek vagy a nagyvárosok látogatottsága jobbára csökken.



Már tavaly is megszállták a spanyol partokat a napfényes pihenésre éhes turisták, akik az Iszlám Állam terrorfenyegetései miatt nem mernek példának okáért Egyiptomba, Tunéziába vagy Törökországba menni. Úgy tudni, az elmúlt esztendőben Mallorca rekordszámú turistát vonzott a világból. A turizmus nyilván sokat lendít a spanyol gazdaságon, de az ott élők szerint a pénz sem annyira fontos, ha a rengeteg vendégtől lassan elviselhetetlenné válik az élet. Spanyolországnál maradva: eddig is kedvelt úti cél volt Ibiza vagy a Kanári-szigetek, és nyilván minden mediterrán ország hozzátehetné ezekhez a sajátjait, ahol jól érzékelhetően megugrott a látogatók száma.



Biztonság- vagy katonapolitikai szakértők sem tudják a választ arra, hogy meddig tart a világban ez a lehetetlen állapot. Az Iszlám Állam valamikori felszámolása talán javíthat a helyzeten, de az is lehet, helyette majd kialakul egy másfajta fenyegetettség.



Szerencsére pihenni és utazni itthon is lehet.