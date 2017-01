Előolimpia

A Fővárosi Választási Bizottság hitelesítette a Momentum Mozgalom aláírásgyűjtő íveit, ezeken harminc nap alatt 138 ezer érvényes aláírást kell összegyűjteni a fővárosiaktól. A népszavazásra bocsátott kérdés az: „Egyetért-e Ön azzal, hogy Budapest Főváros Önkormányzata vonja vissza a 2024. évi nyári olimpiai és paralimpiai játékok megrendezésére irányuló pályázatát?"



Nagyjából az összes magyar ellenzéki politikai párt azért kampányol, hogy eredményes legyen ez az aláírásgyűjtő akció. Annak ellenére, hogy az esetleges népszavazáson ne adj’ isten nyerhetnek is az olimpiapártiak.



Az egyik legfrissebb közvélemény-kutatás szerint ugyanis a magyar lakosság 63 százaléka támogatja a 2024-es magyar olimpiai és paralimpiai pályázatot, amelynek támogatottsága az elmúlt fél évben a budapestiek és a fiatalok körében növekedett a legnagyobb mértékben. A fővárosiak több mint fele, 55 százaléka, a 18–29 éves fiataloknak pedig 71 százaléka támogatja Budapest pályázatát.



Nem nehéz megjósolni, nagyjából az várható ebben a kérdésben is, ami a mindennapjainkat itthon jellemzi: a Fidesz-pártiak támogatják a kormány elképzeléseit, az Orbán Viktort leváltani vágyók pedig ellenzik azokat.

Mert hiányzik a közös nevező.



Én mindenesetre örülnék egy észszerűen megrendezhető budapesti olimpiának, ám a végső szót legjobb esetben is szeptember 13-án, Limában a Nemzetközi Olimpiai Bizottság mondja ki.



Bár még utána is felírhatjuk esetleg az 1992-es világkiállítás mellé. Mi, magyarok képesek vagyunk rá.